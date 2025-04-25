На Кубани перед судом предстанет аферистка, похитившая у пенсионеров сбережения по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 21-летней жительницы Усть-Лабинского района по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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