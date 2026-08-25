США обещают 10 млн долларов за информацию о командовании КСИР Госдепартамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за сведения о пяти ключевых командирах.
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США обещают 10 млн долларов за информацию о командовании КСИР Госдепартамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за сведения о пяти ключевых командирах.
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