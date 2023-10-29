В Чите отловили 19 бездомных собак за неделю

В Чите подрядчики комитета городского хозяйства продолжили отлов бездомных собак.Telegram-канал городской администрации сообщил, что с понедельника на этой неделе на территории города 19 безнадзорных собак было отловлено.
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