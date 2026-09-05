В Алтайском крае запустили расчет цифровым рублем за проезд в электричках

Билет на поезд Барнаул — Озерки и услуги в "Степном экспрессе" уже оплачены таким способом В Алтайском крае стартовал пилотный проект по оплате проезда в пригородных поездах цифровым рублем — он заработал с начала сентября.
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