В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудникам Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» от жителя областного центра поступила информация о том, что из окон автомобиля, который ездит по дворам домов, разбрасывают в снег тяжелые свертки, возможно, с наркотическими средствами.