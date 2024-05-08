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Российские миллиардеры переводят активы из-за пределов страны

Российские миллиардеры переводят активы из-за пределов страны

Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

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Комментарии
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фарид сабиров
Жулики ограбили РОССИЯН а теперь не знают как наворованное сохранить.  В Сибири места много есть где закопать , вопрос деньги или жулика ?????
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14 час.
N
Nata
Ваше предложение дельное и легко исполнимое. Удобряем ! Одобряем.
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14 час.

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