Российские миллиардеры переводят активы из-за пределов страны

Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.