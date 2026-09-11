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Газета.ру

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Мусаев: Сафонов сейчас находится в прайме

Мусаев: Сафонов сейчас находится в прайме

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится в в расцвете карьеры, передает «Чемпионат».

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