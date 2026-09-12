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Регионы России

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Бывшая пресс-секретарь Зеленского критиковала заявления о продовольственной ситуации

Бывшая пресс-секретарь Зеленского критиковала заявления о продовольственной ситуации

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой заявлений украинского лидера, касающихся продовольственной ситуации в стране.

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