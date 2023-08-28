Триллер «Барсы», камбэк «Ливерпуля», победа Ферстаппена, ФХР разрешила Федотову играть с 1 января, Карраскаль и Чавес в «Динамо», Смольников закончил и другие новости

1. «Барселона» выдала самый жаркий матч воскресенья, обыграв «Вильярреал» – 4:3! Каталонцы вели 2:0, затем пропустили 3 гола подряд, а Роберт Левандовски забил победный мяч на 71-й минуте.
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Комментарии
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КузнецовВВ
Датчанин Андреас Крон стал победителем второго этапа Вуэльты. 172 километровый маршрут от Матаро до Барселоны с финишем на знаменитой горе Монтжуик проходивший под сильным дождем он преодолел за 4 часа 10 минут 06 секунд. На финише Крон опередил австралийца Кадена Гровса и итальянца Андреа Вендарме. Россиянин Александр Власов закончил этап на 38 месте.
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6 час.
КузнецовВВ
На ЧМ по баскетболу исторический момент. Сборная Южного Судана - страны которая образовалась только в 2011 году, обыграла команду Китая со счетом 89:69. Это первая победа африканской команды на чемпионате мира. Южный Судан впервые участвует в ЧМ, команда фактически собрана на частные средства двух бывших игроков НБА родом из этой страны, Мануте Бола, и Лоула Денга. Мануте Бол который в конце 80-х был первым африканским баскетболистом в НБА вложил примерно половину необходимых для выступления денег, Лоул Денг - нынешний председатель федерации баскетбола Южного Судана провел огромную работу по привлечению игроков имеющих суданские корни, но проживающих за пределами страны. Также он начиная с 2005 года на свои личные средства организовывал в Южном Судане баскетбольный лагерь для молодых талантов. В результате им удалось привлечь на ЧМ двух игроков выступающих в австралийской лиге, одного человека из университетской лиги США, и также сына Мануте Бола - Бола Бола который играет в НБА за Орландо Пайретс
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3 час.
КУАТ
Сам сильно был удивлён этому факту, когда узнал в новостях.
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58 мин.
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