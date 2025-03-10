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В Турции рассказали о влиянии торговых войн Трампа на отношения с Россией

В Турции рассказали о влиянии торговых войн Трампа на отношения с Россией

Торговые войны президента США Дональда Трампа приведут к росту и углублению отношений Турции и России, заявил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель, 10 марта сообщает РИА Новости.

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