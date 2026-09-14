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Китай намерен довести долю электромобилей и гибридов до 70% к 2030 году

Китай намерен довести долю электромобилей и гибридов до 70% к 2030 году

К 2030 году системы автоматического вождения должны получить широкое распространение: их планируется внедрить на автомагистралях, городских скоростных трассах и части городских дорог.

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