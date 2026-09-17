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Пятый канал

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Песенка студента спета? Мошенники тестируют новую схему обмана учащихся

Песенка студента спета? Мошенники тестируют новую схему обмана учащихся

Злоумышленники стали использовать поддельные сайты российских вузов, чтобы получать доступ к банковским счетам студентов.

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