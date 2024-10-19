Шеф-повар прославил грубых клиентов и отдал их чек в $1 тыс. обиженной сотруднице

Клиент не всегда прав и порой даже заслуживает наказания - это доказал Ли Скит, основатель и шеф-повар ресторана Cora в Кардиффе, Великобритания, который рассказал, как разобрался с невежливыми клиентами и Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.