Разведка США предупредила Будапешт о подготовке вооруженной акции

Предупреждение о готовящейся вооруженной акции в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года направили Венгрии власти США, сообщила 22 октября пресс-служба правительства Венгрии, сообщило издание Telex.
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