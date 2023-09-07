Пушилин: поставленные на Украину Abrams будут уничтожены, как и другая техника

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что все поставленные Украине американские танки Abrams будут уничтожены в зоне специальной военной операции, как и другая техника западных стран.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что все поставленные Украине американские танки Abrams будут уничтожены в зоне специальной военной операции, как и другая техника западных стран.
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