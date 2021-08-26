Российские организации кинематографии получат субсидии на адаптацию к иностранным рынкам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашения о предоставлении субсидий российским IT-компаниям и организациям кинематографии в рамках программы адаптации их продукции к зарубежным рынкам.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашения о предоставлении субсидий российским IT-компаниям и организациям кинематографии в рамках программы адаптации их продукции к зарубежным рынкам.
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