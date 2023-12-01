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Немировски о 2:3 от «Адмирала»: «Сложная игра. Соперник строго играет в обороне. Нас не хватило в некоторых моментах»

«Сложная игра. Соперник строго играет в обороне. Старались проходить их среднюю зону. В третьем периоде стали раскатываться иначе.

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