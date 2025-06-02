«Крепость», «консоль» и «корона» как основа московского стиля

Главными темами архитектурной выставки «АрхМосква» стали «новый московский стиль» и мастер-план казанской агломерации «Бозон Хиггса» — арт-объект куратора «АрхМосквы-2025» Николая Полисскогочитайте на monocle.
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