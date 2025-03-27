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Царьград

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Экс-чемпион мира Крамник назвал "слишком мягкой" дисквалификацию украинского шахматиста

Экс-чемпион мира Крамник назвал "слишком мягкой" дисквалификацию украинского шахматиста

По его мнению, FIDE должна ужесточить наказание.Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о дисквалификации украинского шахматиста Кирилла Шевченко сроком на два года, один из которых является условным, за мошенничество на одном из турниров.

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