Экс-чемпион мира Крамник назвал "слишком мягкой" дисквалификацию украинского шахматиста

По его мнению, FIDE должна ужесточить наказание.Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о дисквалификации украинского шахматиста Кирилла Шевченко сроком на два года, один из которых является условным, за мошенничество на одном из турниров.
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