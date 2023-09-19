Ротация мобилизованных на СВО в 2023 году: что говорят эксперты и политики Елена ГалицкаяПо истечении года с момента объявления частичной мобилизации на территории Российской Федерации, вопрос о судьбе мобилизованных граждан остается актуальным.
Ротация мобилизованных на СВО в 2023 году: что говорят эксперты и политики Елена ГалицкаяПо истечении года с момента объявления частичной мобилизации на территории Российской Федерации, вопрос о судьбе мобилизованных граждан остается актуальным.
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