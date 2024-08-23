Азовцы дрессируют юных укров

Так уж случилось, что школьный и студенческий опыт автора напоминал адские качели. То мне очень везло с толковым учителем или преподавателем, то попадался калиброванный дебил с налётом последствий группы коррекции.
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