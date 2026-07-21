Программа "Деревья" раскрыла тайну Симкинского дуба в Мордовии

Семейные пары обращаются к Симкинскому дубу в Мордовии с надеждой на избавление от бесплодия. Этот Священный дуб, которому 433 года, внесен в Национальный реестр и известен своими целительными свойствами, о которых рассказали специалисты программы "Деревья - памятники живой природы".