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Царьград

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Программа "Деревья" раскрыла тайну Симкинского дуба в Мордовии

Программа "Деревья" раскрыла тайну Симкинского дуба в Мордовии

Семейные пары обращаются к Симкинскому дубу в Мордовии с надеждой на избавление от бесплодия. Этот Священный дуб, которому 433 года, внесен в Национальный реестр и известен своими целительными свойствами, о которых рассказали специалисты программы "Деревья - памятники живой природы".

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