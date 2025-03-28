В РПЦ назвали актом сатанизма захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе негативно высказался о действия Украины, которая пытается захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.
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