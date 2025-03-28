Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А что, уход зелибобы что-то изменит в политике бывшей украины? Там болен не только он, там больное общество в целом. ...Нардеп Дубинский:...
  • Александр Конкин
    Такое внешнее управление возможно только в составе России, всё остальное бред и откат к возрождению нацизма!Депутат Дмитрук: ...
  • Андрей Шишинов
    "осудила убийства российских журналистов" И что дальше? Санкции ввели? Оружие запретили поставлять?  Как надоели эти ...В ЮНЕСКО осудили ...

В РПЦ назвали актом сатанизма захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе негативно высказался о действия Украины, которая пытается захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх