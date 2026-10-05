В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели военных на учениях

В Казахстане 5 октября арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях.24 сентября на учениях «Защита Каспия — 2026» в открытое море унесло 17 казахстанских военнослужащих.
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