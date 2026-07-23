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В Архангельской области установлены новые лимиты на добычу диких животных

В Архангельской области установлены новые лимиты на добычу диких животных

Разрешения на отстрел охотничьих ресурсов — выдры, барсука и бурого медведя — утверждены сроком на один год и будут действовать с 1 августа «Данные показатели прошли согласование с комиссией государственной экологической экспертизы.

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