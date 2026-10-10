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Прокурорский беспредел? Детского тренера в Нижнем Новгороде несколько раз оправдывали присяжные, но прокуратура настаивала на наказании. Справедливости удалось добиться благодаря общественному резонансу

Прокурорский беспредел? Детского тренера в Нижнем Новгороде несколько раз оправдывали присяжные, но прокуратура настаивала на наказании. Справедливости удалось добиться благодаря общественному резонансу

На днях Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в пересмотре уголовного дела детского тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина.

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