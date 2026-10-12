Чем опасны удары ВСУ по дата-центрам

В ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали город Сасово в Рязанской области. Их целью стал дата-центр «Яндекса» — один из крупнейших центров обработки данных в России.
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