Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В защиту Насти Ивлевой организатора секс вечеринки для пенсов

В защиту Насти Ивлевой организатора секс вечеринки для пенсов

Господа , товарищи и барины- непонятны претензии патриотической общественности к Насте Ивлевой и её престарелым друзьям из Израиля,  которые решили тряхнуть стариной/песком.

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Комментарии
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Владимир Ботюк
Реперу с носком повестку и к ребятам на фронт, а остальным танцорам туда же.
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9 час.
Александр Корякин
Народ знает давно, Что - это мрази. Просто они сами подтвердили:&quot;Да, мы - мрази.&quot;
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7 час.
Olegus
Вам видимо нечего сказать, а поумничать хочется!? Общими туманными фразами любой дурак богат. Хотя, ваше &quot;челодой моловек&quot; вполне проясняет как вы владеете темой.
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1 час.

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