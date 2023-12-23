Господа , товарищи и барины- непонятны претензии патриотической общественности к Насте Ивлевой и её престарелым друзьям из Израиля, которые решили тряхнуть стариной/песком.
В защиту Насти Ивлевой организатора секс вечеринки для пенсов
Комментарии
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Владимир Ботюк
Реперу с носком повестку и к ребятам на фронт, а остальным танцорам туда же.
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9 час.
Александр Корякин
Народ знает давно, Что - это мрази. Просто они сами подтвердили:"Да, мы - мрази."
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7 час.
Olegus
Вам видимо нечего сказать, а поумничать хочется!? Общими туманными фразами любой дурак богат. Хотя, ваше "челодой моловек" вполне проясняет как вы владеете темой.
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1 час.
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