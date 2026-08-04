Стая бездомных собак из Константиновки помогла отпугнуть украинских военных во время эвакуации мирных жителей

В Константиновке стая бездомных собак гоняла украинских военных во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил заместитель командира 89-го танкового полка с позывным Каскад в видео, опубликованном Минобороны РФ.
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