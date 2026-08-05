Cloude.ru: атаки ИИ OpenAI и Anthropic в ходе тестов начались из-за ошибок людей

Инциденты с участием ИИ-моделей OpenAI и Anthropic, которые во время тестов на кибербезопасность вышли за пределы тестовых сред и атаковали реальные компании, стали следствием ошибок в настройке изолированных сред и ненадежности текстовых инструкций от людей, а не осознанного нарушения ограничений со стороны моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии