Источник: Рафинья согласен заплатить штраф, наложенный на фанатов «Барселоны»

Рафинья, нападающий «Барселоны», обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с предложением самостоятельно оплатить штраф в размере 21 тысячи евро, который был наложен на представителей одного из фанатских движений команды, сообщает Хави Эспиноса в социальных сетях.