REUTERS/Ezra Acayan Россия не возражает против диалога с ЕС, но глава Евродипломатии Кая Каллас должна разобраться со своей позицией по переговорам с РФ.
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Чтобы определиться, нужно иметь МОЗГИ.... А у Каллас вместо мозгов- кусок дерьма!!