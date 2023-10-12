В России ужесточили ответственность за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

C 12 октября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Они касаются ответственности за причинение вреда редким и оказавшимся на грани исчезновения видам животных, растений и прочим организмам.
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