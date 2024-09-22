«Пора выйти из ОДКБ и подчиниться Западу»: новые рейды на мигрантов в России вызвали истерику в Таджикистане

Nikolay Zakharov

Принимать азиатов только на вахту в 2-4 недели,под бдительным оком работодателя за их бытом, а всем остальным запретить работать в сфере обслуживания и особенно в сфере торговли, запретить быть собственниками в выше указанных сферах и никаких российских паспортов. Таким образом все диаспоры сгинут сами по себе и естественно общество очистится от этих кошмаров.