«Пора выйти из ОДКБ и подчиниться Западу»: новые рейды на мигрантов в России вызвали истерику в Таджикистане

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Комментарии
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Егор П
Чебураторы хреновы)
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37 мин.
alik3456 Джексон
И в России не нужны!!!!!!
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22 мин.
Nikolay Zakharov
Принимать азиатов только на вахту в 2-4 недели,под бдительным оком работодателя за их бытом, а всем остальным запретить работать в сфере обслуживания и особенно в сфере торговли, запретить быть собственниками в выше указанных сферах и никаких российских паспортов. Таким образом все диаспоры сгинут сами по себе и естественно общество очистится от этих кошмаров.
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4 мин.

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