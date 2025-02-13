Украина будет рада: Кремль разрешил Киеву участвовать в переговорах по окончанию СВО

В Кремле заявили, что Украина будет вовлечена в переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Этот факт подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии