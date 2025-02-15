Тамбовчанам объяснили, что делать, если тест на ВИЧ оказался положительным

Несколько десятков лет назад между вирусом иммунодефицита человека и смертью стоял знак равенства. На сегодняшний день заболевание стало хроническим, поддающимся контролю благодаря антиретровирусной терапии.
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