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Цена низкой инфляции и «напряженный бюджет». Обзор Банки.ру

Чем могут обернуться усилия ЦБ по снижению инфляции, разбирается Forbes. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что как минимум до конца 2024 года ЦБ прописал российской экономике достаточно сильные лекарства.

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