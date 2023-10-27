Цена низкой инфляции и «напряженный бюджет». Обзор Банки.ру

Чем могут обернуться усилия ЦБ по снижению инфляции, разбирается Forbes. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что как минимум до конца 2024 года ЦБ прописал российской экономике достаточно сильные лекарства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии