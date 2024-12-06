Дайджест дня: электро-Miata, Tiggo вместо Омоды и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Британская фирма Electrogenic известна своими переделками культовых машин в электромобили: на ее счету уже есть Citroen DS, DeLorean DMC-12, Rolls-Royce Phantom II и много других машин.