Казахстан: о хитромудрых рейтингах и бесполезных санкционных потугах Запада

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Комментарии
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СС
Сами Саке
Читать дальше не стал. Да запад играет роль да оппозиция не спит. Но большую роль играет власть, которую народ считает антинародной, издание законов которые напридумывали власти человеку в здравом уме не приидет и в голову. Но они, власть принимает и считает что облагоденствовали страну, которая отплевываетсяот этих норм.😂🤣🥲
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