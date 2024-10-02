Казахстан: о хитромудрых рейтингах и бесполезных санкционных потугах Запада

СС

Сами Саке

Читать дальше не стал. Да запад играет роль да оппозиция не спит. Но большую роль играет власть, которую народ считает антинародной, издание законов которые напридумывали власти человеку в здравом уме не приидет и в голову. Но они, власть принимает и считает что облагоденствовали страну, которая отплевываетсяот этих норм.😂🤣🥲