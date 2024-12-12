Представитель сирийских боевиков попросил изменить резолюцию СБ ООН

Адаптировать резолюцию СБ ООН 2254 к изменившейся ситуации в Сирии попросил спецпосланника генсека ООН Гейру Педерсену глава «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль, сообщает 12 декабря РИА Новости.
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