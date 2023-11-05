Сегодня будут выдаваться бесплатно временные удостоверения личности

Сегодня многофункциональные центры Агентства государственных услуг бесплатно будут выдавать временные удостоверения личности по требованию граждан Республики Молдова старше 18 лет, которые в день выборов не будут иметь при себе удостоверяющих личность документов, необходимых для голосования в соответствии с законом, отмечает Noi.
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