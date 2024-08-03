Армия России взяла под контроль железнодорожную станцию Желанная на Покровском направлении Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении.
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Армия России взяла под контроль железнодорожную станцию Желанная на Покровском направлении Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении.
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