Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Изделиями с RFID-чипами горожане пользуются каждый день В своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия выпускают инновационные товары, которые призваны заменить импортные аналоги на российском рынке.

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