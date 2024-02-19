Авдеевский коксохим полностью зачищен от украинских оккупантов. Идёт зачистка пригородов Авдеевки

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные ведут зачистку пригородных районов Авдеевки от оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины и занимаются блокированием их подразделений.
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