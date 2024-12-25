ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье против руководителя предприятия ОПК

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила в Московской области террористический акт в отношении руководителя одного из предприятий, выпускающего продукцию для министерства обороны страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии