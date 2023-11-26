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Живая Кубань

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В России отмечают День матери

В России отмечают День материСегодня, 26 ноября, в России отмечают День матери. Праздник приходится на последнее воскресенье ноября с момента его установления президентом РФ Борисом Ельциным 25 лет назад, в 1998 году.

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