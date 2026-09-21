ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Банк России предложил расширить перечень сведений, которые содержатся в кредитных историях граждан. В него могут включить долги по жилищно-коммунальным услугам, связи и алиментам, если их уже взыскивают в рамках исполнительного производства.
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