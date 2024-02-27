В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.
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