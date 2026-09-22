Братскую могилу времен пандемии COVID-19 обнаружили в Румынии

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets/URA.RU Братскую могилу, где во времена пандемии коронавируса были захоронены около 20 тел, нашли в румынском городе Слатина.
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