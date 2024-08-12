FIA: созданые наночастицы, блокирующие аллергические реакции синдрома альфа-гал

Американские ученые из Мичиганского университета совместно с коллегами из других научных учреждений разработали метод противодействия синдрому альфа-гал — аллергической реакции на красное мясо, вызванной укусом клеща вида Amblyomma americanum.
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